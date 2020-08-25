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Çavuşoğlu:Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır

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Çavuşoğlu:Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır
Çavuşoğlu:Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkemize gelecek yükseköğrenim öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına inanç belirterek, tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni etti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

‘Dünyayı saran covid19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin eğitim hakkını sağlayabilmek adına, tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların hedefine ulaşması olmazsa olmazımızdır. Yüksek öğrenim alanında ise güvenli ada olmamızın yanında pandemi döneminde tüm öğrencilerimizin yanında olduk. Onlarla kurduğumuz yakınlığı ÖĞRENCİ DOSTU ADA vizyonuyla ADA KART ile dostluğumuzu pekiştirdik.

Yarın Üniversitelere giriş sınavı sonuçları açıklanacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Üniversitelerimizle öğrencilerin bir önceki yıla göre gelişlerinin pandemiden etkilenmemesi için çok emek sarfettiğimizi söylemek isterim.Bu çalışmanın karşılığı mutlaka başarı olacağına dair güçlü beklentim olduğunu, kamuoyundaki farklı tartışmalara son vermek adına paylaşıp, halkımızın moralini yüksek tutmanın önemine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmenin doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancımın tam olduğunu söylemek isterim.Tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni ederim.’

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