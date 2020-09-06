Çavuşoğlu:Öğrenciler üniversitelerin belirleyeceği yurtlarda 7 gün süreyle izoleye tabi olacaklar

Çavuşoğlu, “ Öğrencilerin bu süre içerisinde konaklama ve beslenme giderleri tamamen üniversiteler ve KKTC devleti tarafından planlanacaktır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, halkın sağlığını korumak amacıyla alınan kararlar neticesinde giriş ve çıkışlar konusunda bazı düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, alınan kararların bir bölümünün, ülkeye gelecek öğrencileri de kapsadığını belirtti.

20 Eylül’e kadar gelecek öğrencilerin geldikleri günden itibaren kayıtlı oldukları veya olacakları üniversitelerin belirleyeceği yurtlarda 7 gün süreyle izole olacağını ifade eden Çavuşoğlu, “ Öğrencilerin bu süre içerisinde konaklama ve beslenme giderleri tamamen üniversiteler ve KKTC devleti tarafından planlanacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bu kararlar güvenli ve sağlıklı bir coğrafya olarak koruduğumuz ülkemizde yaşayan halkımız ve bize emanet edilen çok kıymetli öğrencilerimiz için olup, tüm öğrencilerimizin sağlıklı, huzurlu ortamlarını korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğimizi söylemek isterim”