Çavuşoğlu:Rahmetli Denktaş’ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Mesajında, “Rahmetli Denktaş’ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Denktaş’ı ölümünün 9. yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Çavuşoğlu’nun paylaşımı şu şekilde: “KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkünün onurlu varoluş ve özgürlük mücadelesinin önderi merhum Rauf Denktaş’ı vefatının 9. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Rahmetli Denktaş’ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz.”
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