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Çavuşoğlu:“Sessizliğin sebebi bu mücadelenin bu şekilde yürütülmesi gerektiğidir”

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Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, en profesyonel şekilde yürütülen hellim süreciyle ilgili bilinçli olarak, konunun ciddiyetinden dolayı açıklama yapılmadığını belirterek, devletin odalar, STÖ’ler ve üreticilerle birlikte süreci yürüttüğünü kaydetti.
Çavuşoğlu:“Sessizliğin sebebi bu mücadelenin bu şekilde yürütülmesi gerektiğidir”

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, en profesyonel şekilde yürütülen hellim süreciyle ilgili bilinçli olarak, konunun ciddiyetinden dolayı açıklama yapılmadığını belirterek, devletin odalar, STÖ’ler ve üreticilerle birlikte süreci yürüttüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, “Sessizliğin sebebi bu mücadelenin bu şekilde yürütülmesi gerektiğidir” dedi.

Çavuşoğlu, denetimle ilgili sıkıntı ve fikir ayrılıkları yaşandığını ancak sürece zarar vermeme adına tartışmaları kendi içlerinde sürdürdüklerini ifade etti.

İmalathanelerin standartlara uygun olduğunu ve AB uzmanlarının gerekli denetimi yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, “En hazır olduğumuz iş kolu imalathanelerimizdir” dedi.

Küçükbaş hayvan ve süt miktarının yetmesi için tedbirler alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, yerel ırkların korunmasıyla beraber ithal ırka da izin verildiğini ve ithal ırkın hellim dışında da kullanılabileceğini kaydetti.

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