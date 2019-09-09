Çavuşolu: Siyasi Eşitlik olmazsa Egemen eşitlik

“KIBRIS RUM TARAFI SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ORTAKLIK YAPAMAM DİYORSA, O ZAMAN EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ORTAKLIK KURULMAYA ÇALIŞILIR”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile siyasi eşitliği kabul etmediğini belirtti. Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda neyin müzakere edileceğinin belirlenmesi için “5 artı BM” formatında gayrı resmi bir toplantı yapılmasını önerdi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için 50 yıl güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Kıbrıs Rum tarafında ise bu iradenin gerçekte hiç olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Rum tarafı yönetim ve refahı, Türk tarafı ile siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istemiyor” dedi.

“RUM TARAFINDA ZİHNİYET DEĞİŞLİKLİĞİ OLDUĞUNA İKNA OLMADIK”

Müzakerelerin yeniden başlaması için, belirlenmesi gereken referans şartlarının üzerinde çalışma yapmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarına da değinen Çavuşoğlu, “Ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin kabulü yönünde Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık” diye konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği ve güvenliğini güvence altına alan hiçbir modelini dışlamadıklarını ancak “Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğin önceden kabul edilmesi” gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “müzakereler hele bir başlasın sonra bakarız” yaklaşımının 50 yıl denendiğini ve bir sonuç elde edilemediğini söyledi.

“BEŞLİ TOPLANTIDA NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİMİZİ BELİRLEYELİM”

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, iki devletli çözüm, gevşek federasyon, adem-i merkeziyetçi gibi farklı modellerden bahsettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Anastasiadis farklı kişilere farklı şeyler söyleme konusunda mahirdir. O nedenle 5’li bir toplantıda bunlar netliğe kavuşsun dedik. Neyi müzakere edeceğimizi birlikte kararlaştırmamız lazım. Birleşmiş Milletler’in de olduğu ortamda, 5 artı BM formatında bir gayri resmi toplantı olsun ve neyi müzakere edeceğimizi burada belirleyelim” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu yapıldıktan sonra da referans şartlarının netleştirilebileceği ve müzakerelere yeniden başlanabileceğini anlattı.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ORTAKLIK”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum tarafı Türk tarafıyla, iktidar ve refahı, siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istiyorsa, bunun ilkeleri üzerinde önceden anlaşılır ve sonra müzakereler başlar. ‘Yok ben bunu yapamam’ diyorsa, o zaman siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık değil egemen eşitlik temelinde bir ortaklık kurulmaya çalışılır” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünü asla kabul etmeyeceğini, Kıbrıs Rum tarafının bunda ısrar etmesinin de anlamı olmadığını, siyasi eşitlik olmadan müzakere sürecine girilmesinin zaman kaybından başka sonuç doğurmayacağını da söyledi.

“DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ ÖNERİ HALEN MASADA”

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumaktan vazgeçmeyeceklerini her vesileyle gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Rum tarafı adanın doğal kaynaklarını da paylaşma niyetinde değil. Rum Yönetimi 2011 ve 2012’de yaptığı gibi Kıbrıs Türk tarafının 13 Temmuz tarihli hidrokarbon iş birliği önerisini tereddütsüz reddetmiştir. Bu öneri halen masadadır” diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının söz konusu öneriyi kabul etmemesi halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketinin (TPAO) Akdeniz’deki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini de belirten Çavuşoğlu, “Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nü adanın asli unsuru ve ortak sahibi olarak kabul ediyorsa öneriyi hemen dikkate alıp kabul etmesi gerekiyor” dedi.

“RUM ÖNERİSİ CİDDİYETTEN UZAK”

Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının doğal gazla ilgili önerisinin “ciddiyetten uzak olduğunu, gerçekçi ve kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmadığını“ söyledi.