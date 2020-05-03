Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir

Salgın nedeniyle sınırların kapanması ve Türkiye içinde kentlere giriş çıkışın yasaklanması, Rize’nin Fındıklı ilçesinde çay toplayacak işçi konusunda sıkıntı yaşanmasına neden oldu.

Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri, ‘Çayımız Tarlada Kalmasın’ projesi kapsamında mahalle ve köyleri gezerek toplanan çay miktarına göre kazancı 6 bin 900 TL’ye kadar yükselecek ve sosyal güvence karşılığında çalışacak 2 bin işçi arıyor.

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl yabancı uyruklu işçilerin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gitmek isteyen yaklaşık üretecilerin de de kente girişlerinin yasaklanması nedeniyle çay hasadı için işçi arayışı başladı.

Bölgede yaş çay hasadı için oluşan açığın, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor.

Altı ay sigortalı olacaklar

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi: “Herkes kendi mahallesinde kendi köyünde ve etrafında çalışacak. Koronavirüs sebebiyle memleketlerine geri dönen üniversite öğrencileri kendi köyünde, mahallesinde çaylığa girecek, tanıdıklarına yardım edecek, bunun karşılığında da ücretini alacak. Komşusu da bu öğrenciye burs sağladığını düşünecek. Gençlerimiz kendi mahallesinde, köyünde komşusunun çayını toplarken altı ay sigortalı ve maaşlı olacak. Minimum asgari ücret alınacak. Ancak günde 300 kilo çay toplarsınız 4 bin 650 TL, 350 kilo çay toplarsınız 5 bin 750 TL, 400 kilo çay toplarsanız aylık 6 bin 900 TL kazanç elde edecek. Çay sezonu bir ay. Çay sürgün aralarında bir ay boş geçiyor, bu aylarda da bir kamu kurumunda ya da toplumsal işlerde görev alacak maaşı asgari ücretten yatırılacak.”

Projeye katılan Selma Güldal ise şu ifadeleri kullandı: “Bu projeyi sahiplenmek için başvurumu yaptım. Kendi işimiz, kendi çayımız. Bölgemizde ortaya çıkan işçi açığını muhakkak bir şekilde kapatmamız gerekiyor, bize de böyle bir fırsat verildi, değerlendirmek istedim. Ben günde 700 kilo çay toplarım, ama taşımam. Gençler sunulan bu fırsatı iyi değerlendirsin.”