  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir

»
Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir
Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir

Salgın nedeniyle sınırların kapanması ve Türkiye içinde kentlere giriş çıkışın yasaklanması, Rize’nin Fındıklı ilçesinde çay toplayacak işçi konusunda sıkıntı yaşanmasına neden oldu.

Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri, ‘Çayımız Tarlada Kalmasın’ projesi kapsamında mahalle ve köyleri gezerek toplanan çay miktarına göre kazancı 6 bin 900 TL’ye kadar yükselecek ve sosyal güvence karşılığında çalışacak 2 bin işçi arıyor.

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl yabancı uyruklu işçilerin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gitmek isteyen yaklaşık üretecilerin de de kente girişlerinin yasaklanması nedeniyle çay hasadı için işçi arayışı başladı. 

Bölgede yaş çay hasadı için oluşan açığın, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor.

Altı ay sigortalı olacaklar

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi: “Herkes kendi mahallesinde kendi köyünde ve etrafında çalışacak. Koronavirüs sebebiyle memleketlerine geri dönen üniversite öğrencileri kendi köyünde, mahallesinde çaylığa girecek, tanıdıklarına yardım edecek, bunun karşılığında da ücretini alacak. Komşusu da bu öğrenciye burs sağladığını düşünecek. Gençlerimiz kendi mahallesinde, köyünde komşusunun çayını toplarken altı ay sigortalı ve maaşlı olacak. Minimum asgari ücret alınacak. Ancak günde 300 kilo çay toplarsınız 4 bin 650 TL, 350 kilo çay toplarsınız 5 bin 750 TL, 400 kilo çay toplarsanız aylık 6 bin 900 TL kazanç elde edecek. Çay sezonu bir ay. Çay sürgün aralarında bir ay boş geçiyor, bu aylarda da bir kamu kurumunda ya da toplumsal işlerde görev alacak maaşı asgari ücretten yatırılacak.” 

Projeye katılan Selma Güldal ise şu ifadeleri kullandı: “Bu projeyi sahiplenmek için başvurumu yaptım. Kendi işimiz, kendi çayımız. Bölgemizde ortaya çıkan işçi açığını muhakkak bir şekilde kapatmamız gerekiyor, bize de böyle bir fırsat verildi, değerlendirmek istedim. Ben günde 700 kilo çay toplarım, ama taşımam. Gençler sunulan bu fırsatı iyi değerlendirsin.” 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
  • Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'01 Mayıs 2020 Cuma 19:49
  • İstanbul'da gözaltına alınan DİSK'liler serbest bırakıldı01 Mayıs 2020 Cuma 14:21
  • Avrasya Araştırma anketi: AKP yüzde 35'in altında, MHP barajı geçemiyor01 Mayıs 2020 Cuma 10:58
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK'liler gözaltına alındı01 Mayıs 2020 Cuma 10:57
  • Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan adam, cezaevinde intihar etti30 Nisan 2020 Perşembe 14:16
  • Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme Süreci Beklendiği Şekilde Devam Ederse Okulları 1 Haziran'da Açarız30 Nisan 2020 Perşembe 11:09
  • Türkiye'den ABD'ye ikinci tıbbi yardım seferi30 Nisan 2020 Perşembe 10:37
  • Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi29 Nisan 2020 Çarşamba 20:50
  • Koronavirüs kısıtlamaları çay tüketimini artırdı, tedarikte ise sorunlara yol açtı29 Nisan 2020 Çarşamba 20:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti