Çay Ve Kahve, Felç Ve Bunama Riskini Azaltıyor Olabilir

Yapılan büyük çaplı bir araştırmaya göre kahve veya çay içmek, felç (inme) ve bunama riski ile bağlantılı olabilir.

The Guardian'da yer alan habere göre, inme, küresel olarak ölümlerin yüzde 10'una neden olurken, bunama ise dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri. 2050 yılına kadar 130 milyon kişinin bu hastalığa yakalanacağı bekleniyor.

Araştırmada, 50-74 yaşları arasındaki 365 bin kişi 10 yıldan fazla bir süre takip edildi. Başlangıçta, Birleşik Krallık Biobank araştırmasına katılan katılımcılar, ne kadar kahve ve çay tükettiklerini bildirdiler. Araştırma süresi boyunca katılımcıların 5 bin 079'unda bunama meydana geldi, 10 bin 053'ü ise en az bir kez felç geçirdi.

ÇAY VE KAHVE İÇENLERDE FELÇ VE BUNAMA RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmacılar, günde iki ila üç fincan kahve veya üç ila beş fincan çay ya da dört ila altı fincan kahve ve çayı bir arada içen kişilerin daha az felç veya bunama riskine sahip olduğunu buldu.

Araştırmacılar, günde iki ila üç fincan kahve ve iki ila üç fincan çay içenlerin felç geçirme riskinin yüzde 32 daha düşük olduğunu belirtti. Ayrıca bu insanların, çay veya kahve içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük bunama riskine sahip olduğu kaydedildi.

Yuan Zhang ve Çin Tianjin Tıp Üniversitesi'nden meslektaşları tarafından yapılan araştırma, tek başına veya çay ile birlikte kahve içmenin de inme sonrası bunama riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Plos Medicine dergisinde yazan araştırmacılar şunları söyledi: "Bulgularımız, kahve ve çayın ayrı ayrı veya birlikte orta düzeyde tüketilmesinin daha düşük felç ve bunama riski ile ilişkili olduğunu gösterdi."