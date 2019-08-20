Çaya yüzde 15’lik ikinci zam: İki ayda yüzde 32,25 zamlandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı.
İki yılı aşkın süredir zam yapılmayan ve yüzde 30-35 zam yapılması beklenen kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı.
ÇAYKUR, zamma gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı göstermişti.
Bugün yapılan ikinci zamla birlikte çay son iki ayda yüzde 32,25 zamlanmış oldu.
ÇAYKUR Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, Temmuz ayı yaş çay ödemelerinin 26-29 Ağustos tarihleri arasında üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.
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