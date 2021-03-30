  • BIST 1.389
  • Altın 454,999
  • Dolar 8,3236
  • Euro 9,7792
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Çaydanlıkta uyuşturucu bulunmuştu, tutuksuz yargılanacak

» »
Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Gezer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Çaydanlıkta uyuşturucu bulunmuştu, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Gezer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin, huzurunda bulunan zanlı Ali Gezer'in 24 Mart 2021 tarihinde, 18:55-19:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Kaymaklı- Lefkoşa’da ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda evde çaydanlık içerisinde gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve söz kokusu maddeleri 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.  Polis memuru Karahüseyin, ayrıca zanlının konu maddeleri müşteri bulması durumunda paket balı 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu mahkemeye aktardı. Karahüseyin, zanlının işlediği tespit edilen suçların “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” olduğunu, “Uyuşturucu madde satma” suçunu işleme niyeti olduğunu ancak bu suçu işlemediğini dile getirerek, öte yandan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı. Karahüseyin, zanlının davaları görüşülünceye kadar Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

mahkeme-uyustrucu-(2)-002.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ifadesinde uyuşturucu madde satmasa da böyle bir niyetin olduğu yönünde beyan bulunduğunu ifade etti. Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 125 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler ve Öğretmenlerden Ortak Görüş30 Mart 2021 Salı 10:15
  • Cezaevinde gardiyan pozitif! 30 temaslı var !30 Mart 2021 Salı 10:10
  • DAÜ-SEN:Dizi Galası,Diziyi Yapanların Emeğine Gölge Düşürecek30 Mart 2021 Salı 09:59
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!30 Mart 2021 Salı 09:57
  • 16 yaşındaki Fatma Bozkurt bulundu30 Mart 2021 Salı 09:53
  • İskele'de saksı ve kavanoz içinde uyuşturucu bulundu30 Mart 2021 Salı 09:49
  • Taçoy:AKP'nin buradaki uzantısı,Türkiye'nin de haberi olmadan Faiz Bey'e destek verdi30 Mart 2021 Salı 09:33
  • Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim bekliyorum30 Mart 2021 Salı 09:25
  • Harmancı'dan ''Gala'' Tepkisi30 Mart 2021 Salı 09:17
  • Mustafa Kaya vefat etti30 Mart 2021 Salı 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti