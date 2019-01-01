Çayırova İlkokulu sular altında kaldı, aşırı yağan yağmurlar okulun bahçesini adeta göle çevirdi.

Yeni yılın ilk gününde ülkemizde yağan yağmurlar özellikle İskele Karpaz bölgesinde etkili olamaya devam ediyor. Çayırova ile Kalecik arasındaki yol trafiğe kapatılırken Çayırova İlkokulu'nun ise sular altında kaldığı görülüyor.

Polis, Tuzluca - Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldığını; belediye ekiplerinin su tahliye çalışmamalarına devam ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Ardahan - Kantara ve Kantara - Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması var.

Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve toprak kayması oldu.

Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

İlgili Haber: İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında.