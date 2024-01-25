Çayırova İlkokulu’nun bakım ve onarımı tamamlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ekipleri tarafından Çayırova İlkokulu’nun bakım ve onarım işleri tamamlandı. Ekipler tarafından okulda boya işleri, sıva işleri, parke döşeme işleri, okul binalarının bakım onarımı ile ilgili inşaat sağlamlaştırma işleri yapıldı. Bununla birlikte Çayırova İlkokulu’na ihtiyaç duyulduğu zaman belediyenin imkanları çerçevesinde ulaşım desteği verileceği belirtildi.

ÇAYIRVOVA İLKOKULU’NDAN BAŞKAN TUĞLU’YA TEŞEKKÜR

Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş ve Okul Aile Birliği Yönetimi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu makamında ziyaret ederek Çayırova İlkokulu’na yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.