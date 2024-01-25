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Çayırova İlkokulu’nun bakım ve onarımı tamamlandı

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Çayırova İlkokulu’nun bakım ve tadilat çalışmaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinin katkılarıyla tamamlandı.
Çayırova İlkokulu’nun bakım ve onarımı tamamlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, okuldaki boya, sıva, parke, sağlamlaştırma çalışmaları Belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş ve Okul Aile Birliği Yönetim kurulu üyeleri Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Açıklamada Çayırova İlkokulu’na ihtiyaç duyulduğu zaman Belediyenin imkanları çerçevesinde ulaşım desteği de verileceği belirtildi.

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