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Çayırova – Mehmetçik Anayolu yeniden trafiğe açıldı

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Çayırova – Mehmetçik Anayolu yeniden trafiğe açıldı.
Çayırova – Mehmetçik Anayolu yeniden trafiğe açıldı

Çayırova – Mehmetçik Anayolu yeniden trafiğe açıldı.

Yola düşen kaya parçası, Belediye ekipleri tarafından yol içerisinden kaldırıldıktan sonra yolda yapılan tamirat ve temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılmıştır.

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