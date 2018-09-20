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Çayırova'da kayıp şahıs

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Kayıp Şahıs
Çayırova'da kayıp şahıs

KAYIP ŞAHIS 
                 17.09.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çayırova’da  sakin Veysel ÇOŞKUN (E-18) evinden ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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