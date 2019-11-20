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Çayırova'da 'Lefkara Nakış Günü' etkinliği düzenleniyor

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Çayırova Lefkara Evi’nde, “Lefkara Nakış Günü” etkinliği düzenleniyor.
Çayırova'da 'Lefkara Nakış Günü' etkinliği düzenleniyor

Çayırova Lefkara Evi’nde, “Lefkara Nakış Günü” etkinliği düzenleniyor.

“Lefkara Nakış Günü” etkinliği 24 Kasım Pazar günü saat 10:00’da başlayacak.

Etkinlikte ayrıca Aksa IV. Foto Fest Fotoğraf Sergisi ve ödül töreni de yapılacak.

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