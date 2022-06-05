Çayırova’da yangın

Çayırova Yolu’nda bugün saat 13:00 sıralarında boş bir arazide çıkan yangın sonucu tarla içerisinde biçilmiş baylalar da yandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup soğutma işlemi devam ediyor.
Çayırova Yolu’nda bugün saat 13:00 sıralarında boş bir arazide çıkan yangın sonucu tarla içerisinde biçilmiş baylalar da yandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup soğutma işlemi devam ediyor.
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