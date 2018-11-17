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Çayla ilgili çok çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

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Japon bilim insanlarının yaptığı açıklama çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
Çayla ilgili çok çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

Çayın her türlü hazımsızlık, mide ağrısı, cilt kuruluğu ve öksürüğe iyi geldiği biliniyordu. Aynı zamanda göz maskesi olarak kullanılırsa da kanlanmaya ve ağırlaşmış göz kapaklarına iyi geliyor.

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Çayın bir faydası da alzheimer oluşma riskini yüzde 50 oranında azaltması. Aynı zamanda enfeksiyon giderici ve sakinleştirici etki de yapıyor. Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak da kullanılabiliyor.

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Ama Japon bilim insanlarının yaptığı bir açıklama çayla ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflaması önlüyor.

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Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi.

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Japon bilim insanlarının açıklamasına göre fark edilebilir bir gelişme meydana gelmesi için 60 kilo olan bir yetişkinin kemik dokusunu güçlendirmek için üç gün içerisinde 60 fincan çay içmesi gerekiyor. Bu da günde 20 fincan çay içmek demek.

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