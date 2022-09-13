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Çayönü-İncirli İlkokulu Okul Aile Birliği: Kararın geri çekilmesi için gerekli hukuki süreç başlatıldı

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Çayönü-İncirli İlkokulu Okul Aile Birliği, Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘okul birliştirme’ kararının geri çekilmesi için hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
Çayönü-İncirli İlkokulu Okul Aile Birliği: Kararın geri çekilmesi için gerekli hukuki süreç başlatıldı

Bakanlar Kurulu’nun Çayönü-İncirli İlkokulu ile Rauf Raif Denktaş Güvercinlik İlkokulu’nu birleştirme kararını protesto etmek amacıyla, her iki okulun okul aile birlikleri bugün kendi bünyelerinde eylem gerçekleştirdi.

Çayönü-İncirli İlkokulu Okul Aile Birliği’nin bugünkü eyleme ilişkin açıklamasında, böyle bir fikrin gündeme geldiği günden itibaren okul aile birlikleri ve veliler olarak, kararı engellemek için her türlü girişimde bulundukları ancak Milli Eğitim Bakanı ile görüşme fırsatı bulamadıkları öne sürülerek, okulların açılmasına 2 haftadan az bir süre kala kararın geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan kararın geri çekilmesi için gerekli hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

“ÖĞRENCİLER GİDİŞ-DÖNÜŞ 32 KM YOL KAT EDECEK”

“Alınan kararda, eğitimin bu yolla daha düzgün hale geleceği iddia edilmektedir. Bu gerekçenin içi boştur” ifadeleri kullanılan açıklamada, birleşme  sonucunda İncirli’den gelecek öğrencilerin gidiş-dönüş 32 km yol kat ederek okula erişim sağlayacaklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, son 5 yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından kimsenin okulu ziyaret etmediği ve yerinde inceleme yapmadığı öne sürülürken, “yerinde inceleme yapılmış olsaydı bu kararın alınmayacağı” ifade edildi.

Okul Aile Birliği olarak, okulun tüm eksikliklerini tamamlamak için çalıştıkları ve tüm sorunların bölge halkının katkılarıyla çözüldüğü de aktarılan açıklamada, yine bölge halkının katkıları sonucunda okula  spor salonu yapıldığı ve bu yıl da akıllı tahta sistemi projesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

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