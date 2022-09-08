Çayönü sakinleri, Çayönü-İncirli İlkokulu ile Rauf Raif Denktaş Güvercinlik İlkokulu'nun birleşmesine tepkili!

Köylüler, 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerinin, Güvercinlik İlkokulu’nda öğrenim görecek olmasına topladıkları 600’e yakın imza ile duruma karşı çıkıyor.

Devlet okullarının açılmasına az bir süre kala okullardaki sorunlar devam ediyor.

ÇAYÖNÜ SAKİNLERİ, 600’E YAKIN İMZA TOPLADI

Çayönü-İncirli İlkokulu ile Rauf Raif Denktaş Güvercinlik İlkokulu’nun birleşmesine tepki gösteren Çayönü sakinleri, 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerinin Güvercinlik İlkokulu’nda öğrenim görecek olmasına topladıkları 600’e yakın imza ile duruma karşı çıkıyor.

Kıbrıs Postası’na ulaşan köy sakinleri, Çayönü-İncirli İlkokulu’nun çok iyi durumda olduğunu, okula kayıtlı 73 öğrenci olduğunu ve ortama 11-12 kişilik sınıflarda ders verildiğini anlattı.

“OKULUMUZA, EVİMİZ GİBİ BAKTIK”

“Okulumuza, evimiz gibi baktık.” diyen Çayönü sakinler, yolların ‘kötü’ olduğuna işaret ederek, İncirli’deki çocukların yol nedeniyle daha da mağdur olacağını söyledi. “Köylülerin yardımıyla Spor salonu yapıldı. Okulun içerisine parke döşedik, öğrenciler, çamura basmadan sınıfa giriyor.” diyerek, okula yapılan yatırımları anlatan köy sakinleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyor.