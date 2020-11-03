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CB Ersin Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edileceğini bildirdi.
CB Ersin Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmesi ve kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirterek, “Erhürman’ın Cumhurbaşkanı bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi” şeklindeki ifadesinin doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti: “Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nden temsil edilen siyasi parti başkan ve yetkilileri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığımız toplantıda 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı ele aldık. Bu toplantı sırasında bir ara Sayın Tufan Erhürman konuyu Maraş’a getirdi ve bana sorular yöneltti.

Kendisine gereken yanıtları kısaca ve samimiyetle verdim. Ancak, belli ki Sayın Erhürman kapalı Maraş konusunda, insanlık, ülkemiz ve halkımız için aldığımız açılma kararını istismar etme peşindedir. Ben kendisini bu noktada, Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum. Rum tarafının çözüm konusundaki tutumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararları ortadayken bizim kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile 1974 öncesi sakinleri için açılması kararımız yerinde alınmış doğru bir karardır.

Sayın Erhürman bunun doğru olmadığını iddia ediyorsa, bugün, bu aşamada önerisi nedir halkımızla paylaşmalıdır. Bu arada , Sayın Erhürman’ın ‘Cumhurbaşkanı bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi’ şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını vurgulamakta fayda görüyorum.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ankara’ya yaptığım ilk resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiğimiz görüşmede vardığımız mutabakat çerçevesinde, Türkiye’nin öncelikle Maraş’ın halkın erişimine açılan bölgelerinde çevre düzenlemesi ve genel olarak kapalı Maraş’ın açılımı sürecinde alt yapı çalışmalarına yapabileceği katkıları saptamak üzere gelmiştir.

Dolayısı ile benim Sayın Bakan’ın gelişinden ve geliş nedeninden en baştan beri haberim, haberim olmadığını söylemem mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koyduğumuz kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edilecektir. Hal böyleyken benim ifadelerimi başka noktalara çekmek ve siyasi malzeme yapmak halkımızın, ülkemizin yararına değildir.

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter ile kapalı Maraş’ın açılması konusunun gündeme gelmesinden bu yana sürekli olarak doğrudan temas halinde olduğumun da kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.”

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