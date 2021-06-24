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CDC açıkladı: Moderna ve Pfizer-BioNTech aşısıyla kalpte iltihaplanma arasında bağlantı var

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Corona virüsüne karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları aralıksız sürerken, aşıların olası yan etkileri araştırılmaya devam ediyor.
CDC açıkladı: Moderna ve Pfizer-BioNTech aşısıyla kalpte iltihaplanma arasında bağlantı var

Corona virüsüne karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları aralıksız sürerken, aşıların olası yan etkileri araştırılmaya devam ediyor.

Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen mRNA tabanlı corona virüsü aşılarının, yan etki olarak özellikle genç yetişkinlerde kalp rahatsızlıklarına yol açtığı iddiaları sonrası ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) konuyu mercek altına aldı.

NADİR OLARAK YAŞANIYOR

The Guardian’ın haberine göre yapılan incelemeler sonucunda özellikle 30 yaş ve altındaki genç yetişkinlerde ikinci doz aşı yapıldıktan sonra kalp kası iltihaplanması görülebildiği doğrulandı. Bu durumun oldukça nadir meydana geldiğini belirten uzmanlar, aşıların faydalarının riske karşı daha ağır bastığını açıkladı. Öte yandan kalp kası iltihaplanması yaşayan hastaların büyük çoğunluğunun yan etkileri sorunsuzca atlattığı ifade edildi.

UYARI EKLENECEK

CDC uzmanları, “12 yaş ve üzerinde aşıya ulaşabilen herkesi, acil kullanım onayı altında aşı olmaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ortaya çıkan son bulgular ışığında, her iki aşıya da kalp kası iltihaplanmasıyla ilgili uyarı ekleyeceği bildirildi.

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