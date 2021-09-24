CDC’den Pfizer-BioNTech aşısında üçüncü doz tavsiyesi: 65 yaş ve üstü için uygun

CDC Danışma paneli ek dozun COVID-19 olma riski daha fazla olan sağlık çalışanları dahil olmak üzere daha genç yetişkinlere yapılması konusunda tavsiyede bulunmadı.

CDC Danışma paneli ek dozun COVID-19 olma riski daha fazla olan sağlık çalışanları dahil olmak üzere daha genç yetişkinlere yapılması konusunda tavsiyede bulunmadı.

CDC danışma panelinin bu tavsiye kararı ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Çarşamba günü verdiği acil durum onayının kapsamının daralmasına yol açabilir.

FDA, 65 yaş ve üstü, ağır hastalık riski altındaki ve düzenli olarak virüse maruz kalan kişiler için Pfizer ve BioNTech aşısının ek dozunun kullanımına yetki vermişti.

FARKLI YAKLAŞIM BENİMSENEBİLİR

CDC’in danışma panelinin üzerinde uzlaştığı tavsiyelerin CDC’in Başkanı Rochelle Walensky tarafından onaylanması gerekiyor.

Tavsiyelerin bağlayıcılığı yok. Eyaletler ve diğer yetkili kurumlar tavsiyeleri dikkate almayarak ek dozun kullanımına dair farklı yaklaşımları benimseyebilirler.