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CDC’nin Delta varyantına ilişkin iç raporu ortaya çıktı: Savaş değişti

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Delta varyantına ilişkin iç raporu ortaya çıktı.
CDC’nin Delta varyantına ilişkin iç raporu ortaya çıktı: Savaş değişti

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. 4 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettği salgında, pek çok ülkede aşılama oranları artsa da yeni mutasyonlar korku yaratıyor.

ABD’de salgınla mücadelenin en önemli kurumlarından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) salgına ilişkin bir iç raporu ortaya çıktı. Raporda, ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının hızla bulaştığı, aşılanmış kişiler arasında da yayılabileceği ve diğer varyantlara kıyasla aşı olmayan kişileri daha ağır hasta edebileceğine dikkat çekildi.

Bir sunum şeklinde hazırlanan ve ilk olarak Washington Post gazetesinin ulaştığı raporda, virüsün en az su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu ve hükümet yetkililerinin ‘savaşın değiştiğinin farkına varması’ gerektiği belirtildi. Aşı olanların enfekte olması durumunda aşısızlar gibi vücudun viral yük geliştirebileceği ifade edilirken, buna karşın virüsü yayma ihtimallerinin daha düşük olduğu vurgulandı.

MERS, SARS, EBOLA…

Raporda Delta varyantının corona virüsü ailesinden Mers ve Sars’ın yanı sıra Ebola ve çiçek hastalığından çok daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Aşının Delta varyantını önlemede etkisinin daha düşük olduğu ancak ağır hastalığa karşı yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı öne sürüldü.

CDC’nin ülke genelinde maske kuralına ilişkin önerisini değiştirdikten sonra ortaya çıkan rapora ilişkin konuşan CDC Direktörü Rochelle Walensky, “İnsanların şunu anlaması gerekiyor, bu durum ciddi. Su çiçeği, kızamık gibi bildiğimiz tüm virüsler arasında en bulaşıcı olanlarından biri” ifadelerini kullandı.

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