CDU'da yeni genel başkan hazırlığı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 26 Eylül'deki seçim hüsranının ardından yönetim kadrosunda değişikliğe hazırlanıyor.

Genel Başkan Armin Laschet'in başbakan adayı olarak yarıştığı seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gerisinde kalan ve dolayısıyla hükümet kurma görüşmelerinde geri plana düşen CDU'nun Genel Sekreteri Paul Ziemiak, yeni yönetim kadrosunun bu yıl sonuna kadar seçileceğini duyurdu.

Ziemiak, parti yönetiminin "tamamen yeni bir yönetim kurulu seçilmesi konusunda bugün oy birliğiyle mutabakat sağladığını" belirtti. CDU Genel Sekreteri, söz konusu seçimin yapılacağı kongrenin yıl sonundan önce düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

30 Ekim'de CDU örgüt başkanlarının bir araya geleceği bir toplantı düzenleneceğini belirten Ziemiak, bu toplantıda yeni yönetimin seçilmesinde parti üyelerinin ne düzeyde katkı sağlayacağının tartışılacağını ifade etti. CDU Genel Sekreteri, yeni yönetimin belirlenmesinde üyelerin nasıl katkı sağlayacağına ise 2 Kasım'da parti kurullarının yapacağı toplantıda karar verileceğini kaydetti. Ziemiak, alınacak karar ışığında parti kongresi için tarihin belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Bild gazetesi, CDU'nun olası kongre için Dresden'de 6-13 Aralık tarihleri arasında yer ayırttığını bildirmişti.

Parti, Laschet ile dibe vurdu

Merkel liderliğinde 16 yıl iktidarda kalan partinin genel başkanlığına Ocak ayında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanı Laschet seçilmişti. Laschet, belli bir süre başbakan Merkel'in olası halefleri arasında en güçlü isim olarak öne çıkıyordu. Ancak sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyareti sırasında kahkaha atarken kameralara yakalanmak dâhil bir dizi gafa imza atmasının ardından kamuoyu desteğini kaybeden Laschet, genel seçimlerden de hüsranla ayrıldı.

Laschet, geçen hafta yaptığı açıklamada görevden ayrılmaya hazır olduğunun sinyalini vermişti. Ancak görevi bırakmadan önce partisinin bundan sonraki adımlarına nezaret etmek istediğini belirten Laschet, ayrılacağı tarihe ilişkin bilgi vermemişti.

Partinin gelecekteki olası liderleri arasında eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen bulunuyor. Merz ve Röttgen, CDU genel başkanlığı için Ocak'ta yapılan seçimde de aday olmuştu.