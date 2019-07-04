Cebelitarık, Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın süpertankere İspanyol karasularında el koyduğunu söyleyen İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarını gerekçe göstererek İngiltere'den böyle bir talepte bulunduğunu belirtti.

İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ama İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta Suriye'ye giden bir İspanyol süpertankerine ABD'nin talebiyle el konulduğu belirtildi.

Sputnik'teki habere göre, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurdu.

Picardo, süpertankerin Suriye'nin Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair hükümetin elinde yeterli kanıt olduğunu, rafinerinin AB'nin yaptırım listesindeki bir kuruma ait olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE ORDUSU DEVREDE

İran petrolü taşıdığı sanılan süpertankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirdi.

Ardından İspanya Başbakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi.

İSPANYA'NIN EGEMENLİĞİNİN İHLALİ Mİ?

Borrell "Biz bu operasyonun farkındaydık, devriye gezen gemiler bölgeyi kontrol ediyordu. Olayın ne şartlarda gerçekleştiğini inceliyoruz. Birleşik Krallık'tan bunu yapmasını ABD istedi" dedi.

Tankerin gözaltına alınmasının, İspanya karasularında gerçekleştiğini sandıklarını belirten Borrell, tankere el konulmasının İspanya'nın egemenliğine etkisini soruşturmak gerektiğini vurguladı.

MAY MEMNUN

İngiltere Başbakanı Theresa May'den ise Suriye'ye ham petrol taşıyan süpertankerin Cebelitarık tarafından durdurulmasından memnuniyet açıklaması geldi. Açıklamada Cebelitarık'ın icraatının, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydetti.