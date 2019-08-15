Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran'a ait petrol tankerinin bırakılmasına hükmetti

Yüksek Mahkeme Başkanı Anthony Dudley, ABD'nin mahkemeye henüz bir başvuru yapmadığını söyledi.

İran'ın, tankerin petrolü Suriye'ye götürmeyeceği yolunda özerk statüye sahip Cebelitarık'ın yetkililerine yazılı güvence verdiği açıklandı.

Kararla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise "İran verdiği güvenceye bağlı kalmalı" dedi.

Sabah saatlerinde, tankerin mürettebatına yöneltilen suçlamalar da düşürülmüştü. Mürettebat serbest bırakılmıştı.

İran Dışişeleri Bakanı Zarif: ABD korsanlık denemesi yaptı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de karar ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD yönetimini "korsanlık denemesi" yapmakla suçladı.

Cevad Zarif, Twitter paylaşımında, "Ekonomik terörizm ile amacına ulaşamayan ABD, hukuk sistemini istismar ederek uluslararası sularda malımızı çalmaya çalıştı" dedi ve Trump yönetiminin hukuku hiçe saydığını savundu.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, alıkoymanın, İran ve Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların etkilerini artırma amacı ile ilişkili olduğunu doğrulamıştı.

İran petrolü taşıyan tankere, yükünü Suriye'ye götürerek Avrupa Birliği'nin Şam yönetimine karşı koyduğu ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulmuştu. Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.

Grace 1'a el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.

Son günlerde ise İngiltere ve İran arasındaki olası bir petrol tankeri değiş tokuşu senaryosundan bahsediliyordu.

İngiltere'ye bağlı, özerk statüye sahip

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıktı ve İngiliz yönetimini tercih eti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma referandumunda (Brexit) ise Cebelitarıklıların yüzde 96'sı AB'de kalma yönünde oy kullandı.

Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.