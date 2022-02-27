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Çeçen Güçler Bölgede, Kadirov’un Sağ Kolu Öldürüldü

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Rusya-Ukrayna Savaşı: Çeçen Güçler Bölgede, Kadirov’un Sağ Kolu Öldürüldü
Çeçen Güçler Bölgede, Kadirov’un Sağ Kolu Öldürüldü

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı grupları desteklemesiyle başlayan gerilim geçen hafta bir sıcak savaşa döndü…

Hafta başında Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni tanıması ve bu bölgelere “Ukrayna şiddeti” dolayısıyla yardım gönderme kararı almasıyla birlikte sınırda bekleyen çok sayıda Rus askeri ve aracı Ukrayna topraklarına girdi.

Alman Bild gazetesine Kırım’ın ilhakı sırasında konuşan Ukraynalı yetkililer, “Çeçen savaşçılar yanında bizim ordularımız anaokulu gibi kalıyor” yorumunu yapmıştı.

Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı fakat uluslararası kamuoyunda “işgal” olarak tanımlanan bu gelişme endişe yaratmaya devam ediyor…

Çok sayıda sivil ülkeden kaçarken birçok Ukraynalı ise sığınaklara akın etti. Bölgede insani bir kriz yaşanırken hem havadan hem de karadan çatışmalar devam ediyor.

İŞTE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA SON DURUM

Çeçen özel güçleri Ukrayna’da

Ukrayna’ya havadan ve karadan müdahale eden Rusya’ya “Çeçen özel güçler”  de katıldı… Başkent Kiev dışında yaşanan çatışmada ise Çeçen güçler büyük bir kayıp yaşadı.

Kadirov’un sağ kolu olarak bilinen Tuşayev’in Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmada yaşamını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna ordusu Kiev için direnişe devam ederken Çeçen lider Ramzan Kadirov’un üst düzey kurmayları arasında yer alan General Magomed Tuşayev’in yaşamını yitirdiği açıklandı. Çeçen güçlerinin en önemli askeri isimlerinden biri olan Tuşayev’in ölümü uluslararası medyada da gündem oldu.

Alman Bild gazetesi, Kadirov’un verdiği pozları yayınlarken, Çeçen liderin Kiev’in ele geçirilmesini istediğini yazdı.

Uluslararası medyada yer alan haberde Tuşayev’in 141’inci motorize ulusal güvenlik birimini yönettiği belirtilirken, Kadirov’un da saldırıdan kısa bir süre önce bu taburu ziyaret ettiği iddia edildi. Tuşayev ile birlikte geçmişte fotoğrafları da yayınlanan Kadirov bir süre önce Kiev’in ele geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Kadirov önceki gün Çeçen güçlerinin Ukrayna’ya hareket etmesi talimatını vermişti.

Rus hava kuvvetleri radyoaktif atık merkezini vurdu

Ukrayna’daki radyoaktif atık merkezinin de vurulduğu açıklandı. Yetkililer radyasyon dedektör sisteminin hasar gördüğünü belirtti.

Rus ordusu Ukrayna’da farklı noktaları vurdu.

Fakat yapılan ilk incelemeler sonucunda bu patlamanın bölgede yaşayanlara bir etkisi olmayacağı kayıtlara geçti.

Putin’den askerlere “Ukraynalı liderler kartı”

Öte yandan uluslararası kamuoyunda yer alan haberlerde Rusya ordusunun askerlere, “Ukraynalı liderler kartı” verdiği öne sürüldü. Bu kart ile askerlerin olası bir durumda Ukraynalı liderleri tanıyabileceği ve bu isimleri yakalaması ya da öldürmesi bekleniyor.

Ukrayna ordusu: Kiev halen kontrolümüzde

Bölgede sıcak çatışma halen devam ederken Ukrayna ordusu sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Kiev’in halen kontrol altında olduğu belirtilirken, üç gecedir devam eden çatışmalarda Kiev’in korunduğu vurgulandı.

BM: En az 240 Ukraynalı öldü

Birleşmiş Milletler, Rusya’nın saldırısının bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada en az 240 Ukrayna vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Balistik füzeler isabet etti

Vasylkiv kentindeki bir akaryakıt deposuna Rus balistik füzeleri isabet etti. Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’daki doğalgaz boru hattı da patladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Putin’in ordusunun bu yavaş ilerlemesinden dolayı çok öfkeli olduğunu aktardı.

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