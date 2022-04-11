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Çeçen lider Kadirov, Rusya'nın Kiev'i de ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi

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Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.
Çeçen lider Kadirov, Rusya'nın Kiev'i de ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Ramazan Kadirov bugün Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.

Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor.

Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

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