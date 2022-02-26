Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna’ya Çeçen savaşçıların gönderildiğini açıkladı

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Rus askerleriyle birlikte savaşmaları için Çeçen savaşçıların Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.
İnternet üzerinden bir video paylaşan Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna’ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.
Kadirov’a bağlı Çeçen güçleri daha önce çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.
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