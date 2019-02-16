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Cedi Osman'ın ayakkabıları maça damga vurdu

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NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu. Cedi Osman'ın ayakkabıları dikkat çekti.
Cedi Osman'ın ayakkabıları maça damga vurdu

NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu.

Cedi Osman 15 dakika sahada kalırken 2 sayı 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ile oynadı. Cleveland Cavaliers formasını giyen Cedi Osman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça bir tarafından Türk bayrağı diğer tarafından Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya’da doğdum. Bugün Türkiye’yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor" diye konuştu.

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