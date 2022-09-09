Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, son birkaç aydır AB ülkelerine giriş yapan Suriyelilerin sayısının hızla arttığını belirterek Türkiye’ye bu konuda baskı yapılması gerektiğini savundu.

Suriyeli sığınmacıların durumu Türkiye'de tartışmalara yol açarken, son dönemde Avrupa'ya geçen göçmen sayısındaki artış AB ülkelerinde de tepkilere yol açıyor.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, dün Parlamentoda yaptığı açıklamada, son birkaç aydır AB ülkelerine giriş yapan Suriyelilerin sayısının hızla arttığını belirterek Türkiye üzerindeki baskının artırılmasını istedi.

Çek Haber Ajansı'nın haberine göre Rakusan, Türkiye'ye baskı konusunu diğer AB ülkelerinden temsilcilerle de görüşmeyi planladıklarını ve AB sınır güvenliği kurumu Frontex'in faaliyetlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Slovak mevkidaşı Roman Mikulec'le büyüyen yasa dışı göçmen sorununu ele almak üzere bir araya geldiklerini aktaran Rakusan, Türkiye'den gelen göçmen sayısının artmasının bölgede endişe yarattığını ifade etti. Sınırda yasadışı göçe karşı güvenliği artırdıklarını kaydeden Çek bakan, sınır geçişlerinde araçlara yönelik aramaların da sıklaştırılacağını belirtti.

Türkiye ve AB, 2016'da imzalanan göçmen anlaşması kapsamında, Suriye’deki savaştan kaçanları kabul eden Türkiye’nin desteklenmesi ve buna karşın AB’ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliği kararı almıştı. Anlaşma uyarınca Türkiye’ye Suriyelilere bakması için para ödeyen AB'nin, geri kabul şartları gereği çok az sayıda Suriyeliyi kabul ettiği ortaya çıkmıştı.