  • BIST 3.521,38
  • Altın 1005.892
  • Dolar 18.225
  • Euro 18.3115
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım

» »
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, son birkaç aydır AB ülkelerine giriş yapan Suriyelilerin sayısının hızla arttığını belirterek Türkiye’ye bu konuda baskı yapılması gerektiğini savundu.
Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım

Suriyeli sığınmacıların durumu Türkiye'de tartışmalara yol açarken, son dönemde Avrupa'ya geçen göçmen sayısındaki artış AB ülkelerinde de tepkilere yol açıyor.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, dün Parlamentoda yaptığı açıklamada, son birkaç aydır AB ülkelerine giriş yapan Suriyelilerin sayısının hızla arttığını belirterek Türkiye üzerindeki baskının artırılmasını istedi.

Çek Haber Ajansı'nın haberine göre Rakusan, Türkiye'ye baskı konusunu diğer AB ülkelerinden temsilcilerle de görüşmeyi planladıklarını ve AB sınır güvenliği kurumu Frontex'in faaliyetlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Slovak mevkidaşı Roman Mikulec'le büyüyen yasa dışı göçmen sorununu ele almak üzere bir araya geldiklerini aktaran Rakusan, Türkiye'den gelen göçmen sayısının artmasının bölgede endişe yarattığını ifade etti. Sınırda yasadışı göçe karşı güvenliği artırdıklarını kaydeden Çek bakan, sınır geçişlerinde araçlara yönelik aramaların da sıklaştırılacağını belirtti.

Türkiye ve AB, 2016'da imzalanan göçmen anlaşması kapsamında, Suriye’deki savaştan kaçanları kabul eden Türkiye’nin desteklenmesi ve buna karşın AB’ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliği kararı almıştı. Anlaşma uyarınca Türkiye’ye Suriyelilere bakması için para ödeyen AB'nin, geri kabul şartları gereği çok az sayıda Suriyeliyi kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı08 Eylül 2022 Perşembe 16:24
  • ‘Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edilmesi AB’de tartışma yarattı’08 Eylül 2022 Perşembe 16:15
  • Yunanistan, Erdoğan'ı şikayet etti07 Eylül 2022 Çarşamba 19:11
  • Avrupa Komisyonu’ndan elektrik kesintisi teklifi07 Eylül 2022 Çarşamba 17:05
  • Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkileri kesiyor07 Eylül 2022 Çarşamba 16:09
  • İspanya’da ev işçileri, diğer işçilerle aynı haklara sahip oldu06 Eylül 2022 Salı 21:12
  • Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak06 Eylül 2022 Salı 20:37
  • Yunanistan, Türkiye ile kara sınırındaki duvarı uzatmayı planlıyor06 Eylül 2022 Salı 17:31
  • Düşen uçakta hayatını kaybeden isimlerden biri ünlü iş insanı çıktı05 Eylül 2022 Pazartesi 22:51
  • AB, Putin’i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı05 Eylül 2022 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti