Çek Meclis Heyeti Güney Kıbrıs'ta

Çek Cumhuriyeti Parlamento heyetinin, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Çek Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi’nden oluşan heyetin, dün Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Çek Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığını üstlenecek olması ışığında, mülteci sorunu ve Ukrayna savaşı ele alındı.

Heyete başkanlık eden Çek Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Ondřej Benešik, ülkesinin, yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığı gündemini belirlemesinin söz konusu olduğunu, başlıca konulardan birinin de mülteci sorunu olduğuna dikkati çekti.

Benešik, bir sorun olarak Ukrayna sorununun hakim olmasının beklendiğini bununla birlikte Güney Kıbrıs’ın düzensiz mülteci konusuna durumunun de ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Çek Parlamentosu heyetinin, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı soruna anlayış göstermesine ilişkin gösterdiği reaksiyonlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nuris, Avrupa Birliği düzeyinde konunun daha ileriye götürülmesi noktasında var olan uzlaşmadan da söz etti.