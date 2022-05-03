Çek Milletvekilleri Güney Kıbrıs'ı Ziyaret Edecek

Çekya Meclisi Avrupa İşleri Komitesi’nden bir grup milletvekilinin, üç günlük bir ziyaret için bugün Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Çek milletvekillerinin Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile görüşeceğini yazdı.
Haberde, Komite Başkanı Ondrej Benesik liderliğindeki heyete, Çekya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Vladimir Nemec’in de eşlik edeceği kaydedildi.
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