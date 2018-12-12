  • BIST 90.761
  • Altın 215,206
  • Dolar 5,3749
  • Euro 6,0930
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi: "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı"

»
Adana'nın Seyhan ilçesinde mahsur kaldığı asansörde çekirdek çitleyerek kurtulmayı bekleyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi: "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı"

Kıbrıs'tan sınava girmek için kente gelen Ahmet Doğru, arkadaşını ziyaret etmek amacıyla iş yerine gitti.

İş yerinin adresini karıştırarak yanlış binaya giren Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı.

Polisten yardım isteyen Doğru, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

cekirdek.png

Doğru, yaptığı açıklamada, arkadaşının iş yerini karıştırdığını belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu11 Aralık 2018 Salı 14:52
  • Büyük fay hattı kırıldı! Tüm kıta 7.5'lik depremle sarsıldı11 Aralık 2018 Salı 10:36
  • Voyager 2 uzay aracı, 17 milyar kilometre uzaklıktaki yıldızlararası bölgeye ulaştı11 Aralık 2018 Salı 09:36
  • Yeni Zelanda Başbakanı 'hepimizin utancı' diyerek 'vatandaşları adına' öldürülen turist kız için özür diledi10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
  • Ünlü Oyuncu Yaşadığı Kan Donduran Tecavüz Olayını Anlattı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:46
  • Norveç'te bir fotoğrafçı, nadir görülen beyaz Ren geyiklerini görüntüledi10 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
  • Dünyayı gezerek ayda 45 bin TL kazanacak09 Aralık 2018 Pazar 10:29
  • 'Almanya'nın en seksi polisine' üstlerinden ültimatom: Ya model ol ya polis08 Aralık 2018 Cumartesi 20:01
  • Bilim insanları kilo almayı engelleyen hapı bulmaya çok yakın08 Aralık 2018 Cumartesi 14:38
  • Halil Sezai: Üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum08 Aralık 2018 Cumartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti