  • BIST 105.428
  • Altın 271,533
  • Dolar 5,6440
  • Euro 6,1769
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çekova Çevre Çalıştayı düzenliyor

» »
Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA ) yarın ve Çarşamba günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda 1’inci Çevre Çalıştayı düzenliyor.
Çekova Çevre Çalıştayı düzenliyor

Açılış konuşmalarıyla yarın saat 09.15’te başlayacak çalıştayda Türkiye’den ve KKTC’den akademisyenler ve meslek örgütü temsilcileri sunum yapacak, çevre ile ilgili tespit ve çözüm önerileri konuşulacak.

ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rifat Siber konuyla ilgili yazılı açıklamasında, çalıştayın ilk günü çevre ve sağlık konularının konuşulacağını, ikinci günde çevre eğitimi konularının sunumları ve yuvarlak masa toplantılarının yapılacağını belirtti.

Siber, çevre ve çevre sorunları ile ilgili herkesin toplantılara katılımasının beklendiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK 2019 ürünü zahire ödemelerini tamamlıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
  • Dikkat elektirk kesintisi!30 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Eylül Pazartesi )30 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
  • Cihan Derviş yaşamını yitirdi29 Eylül 2019 Pazar 21:38
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!29 Eylül 2019 Pazar 21:26
  • Milli Piyango'nun Büyük ikramiyesi KKTC'ye çıktı29 Eylül 2019 Pazar 20:28
  • Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu29 Eylül 2019 Pazar 19:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı derbiyi Newyork'ta izledi29 Eylül 2019 Pazar 18:39
  • Koruçam’a 10 aile yeniden yerleşti29 Eylül 2019 Pazar 18:30
  • Anastasiadis uçağında yaşanan teknik sorundan ötürü New York'a geri döndü29 Eylül 2019 Pazar 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti