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Çekya Başbakanı Babis’e yumurtalı saldırı

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Başbakan Babis, kitabını imzaladığı sırada Çek bayrağı ile “aşılar tehlikelidir” yazılı pankart açan bir grup tarafından protesto edildi.
Çekya Başbakanı Babis’e yumurtalı saldırı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Sdilejte Nez to Zakazou (Yasaklanmadan Önce Paylaşın) adlı kitabının tanımı ve ön seçim çalışması kapsamında Prag'ın Pruhonice semtinde etkinlik düzenledi. Başbakan Babis, kitabını imzaladığı sırada Çek bayrağı ile “aşılar tehlikelidir” yazılı pankart açan bir grup tarafından protesto edildi.

Protestoculardan biri Babis'e yumurta fırlatırken, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Korumaları, Başbakan Babis’İn önüne set çekti. Babis güvenlik amacıyla yakınlardaki bir restorana götürüldü.

Orta Bohemya Polis Sözcüsü Zdenek Chalupa yumurtalı saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, “Başbakan'a yumurta fırlattığından şüphelendiğimiz 2 kişi olay anında göz altına alındı” ifadesini kullandı. Babis de hükümetinin corona virüsü tedbirlerine karşı çıkanların saldırısına uğradığını söyledi.

30 BİN HAÇ ÇİZİLDİ

Başbakan Babis'in etkinliğinin düzenleneceği meydana sabah erken saatlerinde “Demokrasi için Milyonlarca Anı Derneği” üyeleri tarafından salgın döneminde ülkeleri ölenleri temsilen 30 bin haç işareti çizildi.

Dernek yardımcısı Jiri Jakub Zevl, “Halkın büyük bir kısmı gibi biz de Başbakan Babis’in kampanyasından tiksiniyoruz. Kötü bir gülümsemeyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Aynı zamanda o ve hükümeti, 30 binden fazla insanın öldüğü kontrolsüz bir salgından sorumludur” dedi.

Yaklaşık 10.5 milyon nüfuslu Çekya'da bugüne kadar 1 milyon 674 bin 906 corona virüsü vaka tespit edilirken, 30 bin 363 kişi hayatını kaybetti. Aşılamanın yavaş ilerlediği ülkede 5 milyon 51 bin 32 (nüfusun yüzde 47'si) kişi virüse karşı tamamen aşılanırken, bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının altında kaldı.

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