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Çekya Büyükelçisi Nemets'ten açıklama!

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Çekya Büyükelçisi Nemets'ten açıklama!
Çekya Büyükelçisi Nemets'ten açıklama!

Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye röportaj veren Nemets, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü öngören Türk tezinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yolunun yeniden açılması için sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler’i (GYÖ) övdü.

Habere göre Nemets, Anastasiadis’in sunduğu GYÖ’lerin olumlu bir adım olduğunu kaydederken, Türk tarafından “haydi, kabul edelim” şeklinde bir yanıtı zaten beklemediğini; ancak en azından “bu iyidir, bu değildir, bu tartışılabilir” şeklinde bir yanıt gelmiş olması gerektiğini ifade etti.

Nemets, Türkiye’de gelen sene yapılacak olan seçimden önce herhangi bir gelişme olmayacağını; çünkü her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye’nin idare ettiğini öne sürdü.

Kıbrıs’ta çözümden sonraki sistemin federal sistem olması gerektiğine işaret eden Nemets, iki devletli çözümü hayal edemediğini ve bunun, bizzat AB için de tehlikeli olduğunu savundu.

Nemets, Türkiye aleyhindeki tedbirlerin hassas bir konu olduğunu kaydederek, Türkiye’nin NATO müttefiki olması nedeniyle Avrupalı liderlerin Türkiye aleyhinde yaptırım uygulanmasından daima kaçınacağını söyledi.

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