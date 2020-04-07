Çekya polisi nüdistleri uyardı: Çıplaklar da maske takmak zorunda

Yerel polise göre Çekya yurttaşları bunun için tasarlanan alanlarda çıplak güneşlenebilir. Ancak yüz maskesi takmaları gerekiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske takmanın zorunlu hale getirildiği Çekya’da bir grup nüdistin maske takmadıkları için polis tarafından azarlandığı bildirildi.

Kafkadesk’in yerel basından aktardığına göre Çek polisi olay yerine geldiğinde bazı nüdistler, Lazne Bohdanec kaplıca alanında koruyucu yüz maskeleri olmadan güneşleniyordu.

Söz konusu bölgede çıplak güneşlenmeye izin verilse de grubun koronavirüsün yayılmasını önlemek için geçen ay Çek hükümeti tarafından getirilen iki düzenlemeyi ihlal ettiği bildirildi: İkiden fazla kişinin toplanma yasağı ve kamusal alanda yüz maskesi takma zorunluluğu.

Polis sözcüsü Marketa Janovska, “Yurttaşlar bunun için tasarlanmış bölgelerde çıplak durabilir” dedi ve ekledi:

Fakat ağızları kapalı olmalı ve bir araya gelebilecekleri kişi sayısını gözetmeli.

Janovska ayrıca, "Ne yazık ki güneşlenen yurttaşlar çok kişiydi ve tek yerdeydi. Bazılarında yüz maskesi bile yoktu" diye konuştu.

Expacts cz’nin aktardığına göre maske takmayan yurttaşlar polisin uyarısı üzerine kurallara uymayı kabul etti ve maskeleri taktı. Polis ertesi gün bölgede yeniden devriye gezdi ve başka bir ihlal tespit etmedi.

Güney Kore ve Tayvan gibi Asya ülkelerinde uygulanan katı tedbirlerden ilham alan Çekya, Slovakya’yla birlikte tüm yurttaşların maske takmasını zorunlu kılan ilk avrupa ülkelerinden biri oldu.

Ülkede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmasına rağmen binlerce yurttaş çağrılara kulak verdi. Sosyal medyada organize olan yurttaşlar, sağlık çalışanlarına, yaşlı, korunmasız ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtmak için evlerinde ve geçici atölyelerde maskeler dikmeye başladı.

Worldometers’ta yer alan verilere göre Çekya genelindeki koronavirüs vaka sayısı bugün itibarıyla 4 bin 591’e ulaştı. 96 kişinin hastalıktan kurtulduğu belirtilirken, 72 kişininse hayatını kaybettiği bildirildi.