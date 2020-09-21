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Çekya Sağlık Bakanı, koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle istifa etti

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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Covid-19 enfeksiyonlarındaki keskin artış nedeniyle istifa eden Adam Vojtech'in yerine epidemiyolog Roman Prymula’yı Sağlık Bakanı olarak aday gösterdiğini açıkladı.
Çekya Sağlık Bakanı, koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle istifa etti

İstifa eden Vojtech, ülkedeki vaka sayıların artışı yüzünden yoğun şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.

Yaz başlamadan önce hükümet, pandeminin ilk dalgası sırasında getirilen neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

Yeni koronavirüs vakalarının oranı, son haftalarda Avrupa'da ikinci en hızlı artış gösterdi.

Yaptığı basın toplantısında Prymula’nın asli görevinin salgın yönetimi olacağını söyleyen Başbakan Babis, Twitter’da yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın adaylığı kabul edececeği yönünde söz verdiğini de duyurdu.

Muhalefet: Başbakan daha fazla sorumlu

Muhalefetteki Hıristiyan Demokratların lideri Marian Jurecka, ise Twitter'da, Başbakan Babis’i Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına “beceriksizce” müdahale etmekle suçladı. Jurecka, asıl sorumlunun başbakan olduğunu söyledi.

Prymula, Çek halkını iki yıl boyunca yapacakları seyahatlerin sekteye uğrayacağı ve ülkede bin ila 3 bin arasındaki yeni vaka sayısının 6 bin ila 8 bin civarına yükseleceğini söylemişti.

Ülkede hükümetin artan vaka sayısına karşın yeni önlemler alıp almayacağı gündemin ana maddesini oluşturuyor.

Vaka sayısı artıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Çekya’da geçtiğimiz 14 gün içinde 100 bin kişi başına 193 vaka görüldü. Çekya bu istatistikte birinci olan İspanya’nın ardında.

Çek Cumhuriyeti'nde yaklaşık 49 bin 300 kişiye koronavirüs bulaştı. Virüsü bulaştırma katsayısı olan R sayısı ise 1,6’ya ulaştı. R sayısının 1’in üzerine çıkması tehlike olarak görülüyor.

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