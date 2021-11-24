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Çekya’da 25 bin seviyesi geçildi: Hastaneler baskı altında

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10.7 milyon nüfuslu Çekya’da güncel corona virüsü vaka sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 25.864 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.
Çekya’da 25 bin seviyesi geçildi: Hastaneler baskı altında

10.7 milyon nüfuslu Çekya’da güncel corona virüsü vaka sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 25.864 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Çekya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı ise 5600 olarak açıklandı. Bir ay önce bu sayının 1000’in altında olduğu belirtilirken hastanelerde büyük bir baskı yaşandığı da kaydedildi. Resmi verilere göre nüfusa oranla en yüksek dördüncü vaka oranına sahip olan Çekya’da gelecek haftalarda görevi teslim edecek hükümet aşı olmayanların restoran, sinema ve diğer mekanlara gitmesine yasak getirmişti.

AB ortalamasının altında seyreden aşılama oranıyla dikkat çeken ülkede yeni hükümeti kurma çabası içinde olan merkez-sağ partileri yeni vaka sayıları yerine hastanelerin doluluk oranına göre hareket edeceklerini açıkladı.

Koalisyonun başbakan adayı Petr Fiala, “Covid-19’un daha uzun süre burada olacağını ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiği bariz bir şekilde açık” ifadesini kullandı.

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