  • BIST 2.092,76
  • Altın 823.89147
  • Dolar 14.4629
  • Euro 16.3105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Çekya’da binlerce aşı karşıtı sokağa indi

» »
Çekya'nın başkenti Prag'da öğle saatlerinde aşı karşıtları, hükümetin zorunlu aşılama ile ilgili hazırladığı kararnameyi protesto etmek için başkentteki Wenceslas Meydanı'nda bir araya geldi.
Çekya’da binlerce aşı karşıtı sokağa indi

Çekya'nın başkenti Prag'da öğle saatlerinde aşı karşıtları, hükümetin zorunlu aşılama ile ilgili hazırladığı kararnameyi protesto etmek için başkentteki Wenceslas Meydanı'nda bir araya geldi. Otevreme Cesko (Çekya'yı Açacağız) ve Chcipl PES hareketleri tarafından düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişinin katıldığı tahmin edilirken, protestoya çıkarılacak olan yeni kararname ile zorunlu aşılama kapsamına giren itfaiyeciler, sağlık görevlileri ile tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi.

“HER VATANDAŞIN AŞI OLUP OLMAYACAĞINA KARAR VERME HAKKI VAR”

Göstericiler, ellerinde Çekya bayraklarının yanı sıra “Yüzde 0 Politikacı = Yüzde 100 barış”, “Çocukları devletin iradesinden koruyalım”, “Doğal bağışıklığa sahip sağlıklı insanların iğrenç ve haksız ayrımcılığa uğramasına son verelim” ve “Bizi öldürtmeyin” yazılı pankartlar taşırken, sık sık “Özgürlük”, “Bittik”, “Adalbert zindanda” ve “Hükümet utansın” gibi sloganlar attı.

Otevreme Cesko Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Biz Çekya vatandaşları, Çekya hükümetinin Çekya anayasasına bağlı kalmasını ve sözde yüksek refah için bile onu asla ihlal etmemesini talep ediyoruz. Her vatandaşın Covid-19 aşısı olup olmayacağına karar verme hakkı var. Gönüllü aşılamaya karşı değiliz, sadece hükümetin burada Çek Cumhuriyeti Parlamentosu’nun desteğiyle uygulamaya çalıştığı zorunlu aşıya karşıyız” ifadelerine yer verildi.

Göstericiler, hükümet konağına ardından Başkanlık Sarayı'na yürüdü. Başkanlık Sarayı'nın önünde yapılan konuşmaların ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı. Gösteri sırasında polis, park halindeki bir araca zarar vermeye çalışan 1 göstericiyi gözaltına aldı.

MART 2022’DEN SONRA AŞI ZORUNLU

Çekya'da hükümetin hazırladığı kararnameye göre, 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek grupları ile tıp fakültesi öğrencileri için aşı 2022 yılının mart ayından itibaren zorunlu hale gelecek. Çekya'da önümüzdeki hafta kurulacak yeni hükümet ise mevcut hükümetin çıkarttığı zorunlu aşılama kararnamesini kaldıracaklarını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prenses Charlene İle İlgili Yeni İddialar: Kamuoyundan Saklıyorlar11 Aralık 2021 Cumartesi 19:07
  • Norveç'te Bir Kedi Sahibinin Kanser Olduğunu Hissetti11 Aralık 2021 Cumartesi 17:39
  • ‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi11 Aralık 2021 Cumartesi 11:22
  • DSÖ: Avrupa Çok Şiddetli, Çok Zor Bir Salgının Ortasında10 Aralık 2021 Cuma 21:54
  • Almanya Başbakanı Scholz’ın İlk Yurt Dışı Ziyareti Fransa’ya10 Aralık 2021 Cuma 18:34
  • Alman mahkemesi: Yataktan masaya yürürken düşmek iş kazasıdır10 Aralık 2021 Cuma 13:35
  • Avrupa ülkeleri Rusya'yı caydıramaz10 Aralık 2021 Cuma 12:34
  • Almanya’da Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla pandemiyi görüştü10 Aralık 2021 Cuma 11:16
  • AB demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euro bütçe ayıracak10 Aralık 2021 Cuma 10:09
  • Almanya'da Cami Otoparkındaki Araç Kundaklandı09 Aralık 2021 Perşembe 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti