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Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

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Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen bir kişi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

Michal Prasek Çekya'nın doğusunda Zdechov köyündeki evinin bahçesindeki kafeslerde dokuz yaşında bir erkek aslan ve bir de dişi aslan besliyordu.

Prasek'in babası, oğlunun cesedini aslan kafesinde bulduğunu ve kafesin içeriden kitlenmiş olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ayrı kafeslerde tutulan aslanları vurarak öldürdü.

Polis sözcüsü yerel medyaya hayvanları öldürmelerinin "cesede ulaşabilmek için mutlaka gerekli olduğunu" söyledi.

34 yaşındaki Prasek erkek aslanı 2016 yılında, dişi aslanı da geçen yıl satın almış ve evinin arka bahçesinde yaptığı kafeslere koymuştu.

Prasek kafesler için imar izni olmadığı için yasadışı hayvan yetiştirme nedeniyle ceza almıştı.

Ancak Prasek yetkililerin evine girmesini engellediği için ihtilaf çıkmaza girmişti.

Aslanı tasmayla gezdirirken trafik kazası

Çekya'da uygun tesislerin olmaması ve hayvanlara zulüm yapıldığına yönelik kanıt olmadığı için yetkililer hayvanları Prasek'ten almayı başaramadı.

Prasek geçen yıl dişi aslanı tasmayla gezdirdiği bir gün hayvana bir bisikletli çarpınca yerel medyada gündeme oturmuştu.

Olay yerine gelen polis çarpışmayı trafik kazası olarak kayıtlara geçirdi.

Zdechov belediye başkanı Tomas Koçurek "Bugünkü olay bu uzun süredir devam eden sorunun çözülmesine yardımcı olur" dedi.

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