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Çekya'da Covid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil

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Çekya hükümeti, Covid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarının iki gün ücretli tatil hakkına sahip olacağını duyurdu
Çekya'da Covid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil

Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da düzenlediği basın toplantısında, tatilin 2021'in sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bölgesel ve yerel yönetimlere aynı yöntemi uygulamaları tavsiyesinde bulunan Başbakan Babis, ayrıca özel şirketlerden de çalışanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmelerini istedi.

Aşı olanlara ücretsiz izin verilmesi adımı, ülkedeki muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.

Muhalefet söz konusu uygulamayı ekim ayında yapılacak seçimler öncesi popülist bir girişim olarak nitelendirdi.

Ancak Babis, hükümetin aşılamayı "en önemli öncelik" olarak gördüğünü ve "sürekli olarak teşvik etmeye devam edeceğini" dile getirdi.

Nüfusu 10,6 milyon olan ülkede, pandeminin başından bu yana 30 bin 363 ölüm ve 1,6 milyondan fazla enfeksiyon vakası kaydedildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin aşı takip birimine göre, Çekya'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 62,6'sı en az bir doz, yüzde 54,2'si de her iki doz aşısını da oldu.

Avrupa Birliği genelinde ise, yetişkinlerin yüzde 70.5'i tek doz aşı olurken yüzde 57,3'ü tamamen aşılandı.

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