  • BIST 10279.69
  • Altın 2461.474
  • Dolar 32.2901
  • Euro 35.2217
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var

» »
Yetkililer, Ukrayna'ya gitmekte olan ve 300'den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninin Pardubice kentinde bir yük trenine çarptığını söyledi.
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var

Çekya'nın Pardubice kentinde Ukrayna'ya giden yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğünü, en az 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza dün akşam ülkenin Prag'dan ana demiryolu koridorunun bir parçası olan Pardubice'de, kasabanın yaklaşık 60 km batısında meydana geldi.

Yerel Acil Durum Sözcüsü Alena Kisiala, Czech TV kanalına yaptığı açıklamada, "Dört kişinin ağır şekilde yaralandığını doğrulayabilirim" dedi.

Çek televizyonu, trenin çoğu yabancı olmak üzere 300'den fazla yolcu taşıdığını bildirdi.

Başbakan Petr Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden taziyelerini sunarak, kazanın "büyük bir felaket" olduğunu söyledi.

Tren, Slovakya sınırına yakın batı Ukrayna kasabası Chop'a gidiyordu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi adım: İspanya, Filistin devletini resmen tanıdı28 Mayıs 2024 Salı 10:42
  • Fransa'da futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü24 Mayıs 2024 Cuma 20:27
  • Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:45
  • Fransız polisi, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü17 Mayıs 2024 Cuma 17:24
  • Slovakya Başbakanı silahlı saldırıda yaralandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:38
  • Eurovision yarışma mı siyasi arena mı?08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:28
  • Venedik, günübirlik ziyaretçilerden 8 günde 700 bin euro kazandı07 Mayıs 2024 Salı 12:00
  • İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:04
  • Ukrayna, doğudaki bazı mevzilerden çekildiğini ve durumun 'kötüleştiğini' söyledi30 Nisan 2024 Salı 09:24
  • İskoçya'da Başbakan Hamza Yusuf görevinden istifa etti29 Nisan 2024 Pazartesi 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti