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Çekya’da muhalefet yerel seçimden zaferle ayrıldı

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Çekya'da Cuma ve Cumartesi günü yapılan yerel seçimlerde muhalefetteki ANO Partisi zaferle ayrıldı.
Çekya’da muhalefet yerel seçimden zaferle ayrıldı

Yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatlarıyla zor günler geçiren Çekya’da Cuma ve Cumartesi günü yapılan yerel seçimlerin sonucu açıklandı. Koalisyon hükümeti için kritik bir test olarak tanımlanan bu oylamada eski başbakan Andrej Babis’in muhalefetteki partisi ANO, ülkenin büyük şehirlerinin yönetimini ele geçirdi.

Ülkedeki 6 bin belediye ve yerel yönetim için yapılan oylamanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

ANO Partisi, 27 büyük şehrin 17’sini alırken, başkent Prag ve Brno gibi iki büyük şehirde ise ikinci parti konumunda kalmaya devam etti. Bu iki şehirde koalisyon hükümetinden partiler zafer kazandı.

Yerel belediye meclislerindeki 61.796 sandalyenin 38.0992u bağımsız adaylara giderken bu da tarihteki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Hükümetteki Sivil Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlar’ın arkasında yer alan ANO’nun pozisyonu dikkat çekti.

Çekya’da ayrıca parlamentonun üst kanadı için de ilk tur yapıldı. 81 koltuğun üçte biri için yapılan oylamanın ilk turunda 3 sandalye dolduruldu. Oylamanın ikinci turunun gelecek hafta yapılacağı açıklanırken ANO’nun bu oylamada 17 adayı, koalisyon hükümetinin ise 19 koltuğu olduğu belirtildi.

İkinci turda yapılacak oylamadan çıkacak sonuçta bağımsız olarak mevcut koalisyon hükümeti Senato’da çoğunluğa sahip.

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