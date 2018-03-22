Çekya'da patlama!

AFP haber ajansı, Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama gerçekleştiğini, şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İtfaiye Sözcüsü Vladimara Kerekova, başkent Prag'ın kuzeyinde yer alan Kralupy nad Vltavou kentinde kimyasal madde üretilen Synthos tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Patlamanın Unipetrol isimli şirketin tesislerinde meydana geldiği bildirildi. CTK haber ajansı, çok sayıda ağır yaralı olduğunu aktardı.
Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili araştırmalara devam edildiğini duyurdu.
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