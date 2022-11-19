Celal Bülbül hayatını kaybetti

Celal Bülbül’ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Bülbül'ün cenazesi pazar günü ikindi namazı sonrası Mağusa mezarlığına defnedilecektir.
Detay Kıbrıs ailesi olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Celal Bülbül’ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Bülbül'ün cenazesi pazar günü ikindi namazı sonrası Mağusa mezarlığına defnedilecektir.
Detay Kıbrıs ailesi olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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