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Celal Bülbül hayatını kaybetti

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Mağusa Harika Mahallesi sakinlerinden Celal Bülbül hayatını kaybetti.
Celal Bülbül hayatını kaybetti

Celal Bülbül’ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Bülbül'ün cenazesi pazar günü ikindi namazı sonrası Mağusa mezarlığına defnedilecektir.

Detay Kıbrıs ailesi olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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