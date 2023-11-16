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Celal Özkızan: Devletin yapamadığı okulu, ultra zenginler tek başına yapabiliyor

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Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, devletin, okul, hastane ve altyapı yatırımları için kaynak yaratmamasını eleştirdi ve “Devletin yapamadığı okulu, ultra zenginler tek başına yapabiliyor” dedi.
Celal Özkızan: Devletin yapamadığı okulu, ultra zenginler tek başına yapabiliyor

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, ultra zengin ailenin okul yaptırması ile ilgili açıklama yaptı.

“DEVLETİN YAPAMADIĞI OKULU, ULTRAZENGİNLER TEK BAŞINA YAPABİLİYOR”

Devletin, okul, hastane ve altyapı yatırımları için kaynak yaratmamasını eleştiren Özkızan, bunun nedeninin ultra zenginlerin, büyük sermaye ve büyük özel sektör işletmelerinin vergi vermemesi olduğunu belirtti. Ultra zenginlerin vermediği verginin büyük miktarlarda olduğunu vurgulayan Özkızan, devletin yapamadığı okulu, her bir ultra zenginin ayrı ayrı tek başına inşa edebildiğini söyledi.

Özkızan, “Ultra zenginlerin elinde biriken servet o kadar büyük ki, her gün zenginliklerine zenginlik katmakla, yatırımlarını büyütmekle, ultra lüks hayatlarının keyfini çıkarmakla, herkes yoksullaşırken büyüyüp serpilmekle yetinmeyip, tek başlarına okul bile inşa edebiliyorlar ve buna rağmen servetleri büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“DEVLET, VARLIK AMACINI YİTİRDİ”

Devletin varlık amacını yitirdiğini belirten Özkızan, en basit altyapı yatırımları için bile ultra zenginlerden vergi ve kaynak toplayamadığını dile getirdi. Özkızan, “Memleketin sağcısı da solcusu da okul inşa eden ultra zenginlere teşekkür etmek için sıraya giriyor, bir kimse de bunca zenginliğin kaynağının ne olduğunu sormuyor, bir kimse de madem ultra zenginlerin böyle büyük servetleri vardı, neden vergilerini ödemiyorlar, neden devletin kasası boş, neden devletin bir okul yapacak kadar bile kaynak yaratma gücü yok diye sormuyor” dedi.

Vergi sisteminin, demokrasinin temellerinden biri olduğunu söyleyen Özkızan, halkın egemenliğini icra edebilmesi için, maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Özkızan, kaynağın, halkın hep birlikte yarattığı zenginliklerden toplanan vergiler olduğunu ve bu vergiler aracılığıyla halkın taleplerinin hayata geçirilebilir olacağına, neyin ne zaman ve ne şekilde inşa edileceğine, kaynakların nasıl değerlendirileceğine halkın demokratik olarak karar verebileceğine işaret etti.

“OLİGARŞİ DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

Ultra zenginlerin ‘hayırseverliklerini’ alkışlayanların, demokrasiye karşı olduğunun altını çizen Özkızan, “İstiyorlar ki, halk kaynak yaratmak, yani demokrasiyi mümkün kılmak için ultra zenginlerden hesap sormasın, halk kendi kaynaklarıyla ne yapacağına demokratik bir şekilde karar vermesin. Halkın kaynak ve demokrasi hakkını vergi vermeyerek gasp eden şirketlerin kafasına ve keyfine göre yaptığı "hayırsever" işlere şükredelim, demokrasi değil oligarşi olalım, yani geleceğimize halk değil ultra zenginler karar versin istiyorlar” dedi.

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