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Çelebi: “ana felsefemiz her canın önemli olduğu”

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Çelebi: “ana felsefemiz her canın önemli olduğu”
Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi çocukları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret ederek, bahçedeki ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ve Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu İlkay Gökbulut da katıldı.

ÇELEBİ: “ANA FELSEFEMİZ HER CANIN ÖNEMLİ OLDUĞU” 

Etkinlikte yaptığı konuşmada “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı olarak ana felsefemiz her canın önemli olduğudur”  diyen Başkan Erdoğan Çelebi, bugünkü etkinliğin de aynı temaya sahip olduğuna işaret etti. 
Çelebi, Lefkoşa içinde bir vaha konumunda olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda pek çok kuşun konakladığını anlattı.

Erdoğan Çelebi, farklılıkları olan bireylerin eğitilmesi konusunda büyük fedakarlıklar gösteren Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi yetkililerine de teşekkür etti.

GÖKBULUT: “SOSYAL AKTİVİTELER ÖNEMLİ”

Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu İlkay Gökbulut da burada yaptığı konuşmada, Merkeze devam eden çocukların toplumda yer alması için çalıştıklarını anlattı.

Bu bakımdan, sosyal aktivitelerin çok önemli olduğunu dile getiren Çelebi, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklar, üzerlerinde kendi isimleri yazılı kuş yuvalarını ağaçlara astı.

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