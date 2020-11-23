Çelebi'den Öğretmenler Günü mesajı

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behcet Çelebi, “Milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış bir millet olma öğretmenlerin çalışmalarına bağlıdır” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Çelebi, kişinin duygularına, ruhuna, fikirlerine ve hayata bakışına öğretmenlerin şekil verdiğini söyledi.
Çelebi şunları kaydetti:
“Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bilimsel temellere dayalı şekilde yapılmasın sağlayan, bilimsel düşünebilen bireyler yetiştirme, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarma adına çalışmalar yapan, öğrencilerin sosyalleşmesine öncülük eden, ekonomik kalkınmanın temellerini atan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım.”
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